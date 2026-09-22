Presidente do governo dos Açores na Madeira na próxima segunda-feira

José Manuel Bolieiro participa, na próxima segunda-feira, numa aula aberta sobre 'Autonomia e Centralidade' na Universidade da Madeira que decorrerá na Sala do Senado e integra o Mestrado em Educação e Desenvolvimento Comunitário. Uma sessão que será moderada por Liliana Rodrigues.

A aula aberta é apresentada como um espaço de reflexão e diálogo em torno das questões da autonomia e da centralidade. José Manuel Bolieiro abordará estas questões a partir da experiência da Região Autónoma dos Açores.

O presidente do Governo Regional dos Açores chegará à Madeira no domingo e estará na UMa durante a manhã.

José Manuel Bolieiro também deverá reunir-se com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia.

Presidentes e ex-presidentes das Regiões

A vinda à Madeira o presidente do Governo Regional dos Açores é motivada pela gravação de um programa conjunto, entre a RTP-Madeira e a RTP-Açores, no âmbito das comemorações dos 50 Anos da Autonomia.

O programa, que deverá ser gravado na Quinta Vigia, vai juntar os presidentes actuais das duas regiões, Albuquerque e Bolieiro e os ex-presidentes, da Madeira e dos Açores, Alberto João Jardim, Carlos César e Vasco Cordeiro. Apenas Mota Amaral, antigo presidente do Governo Regional dos Açores não estará presente por motivos de saúde.