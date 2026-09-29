Recorde de alunos na Universidade Sénior do Funchal marca arranque de ano lectivo

A Universidade Sénior do Funchal inicia o ano lectivo 2026/2027 com 184 alunos inscritos, o número mais elevado desde a sua criação, conforme dá conta a Câmara Municipal do Funchal, em comunicado. A abertura oficial decorreu esta terça-feira, na Sala da Assembleia Municipal, contando com a presença da vereadora da Educação, Helena Leal.

Dos 184 alunos, 36 frequentam a instituição pela primeira vez. A oferta deste ano integra 32 disciplinas nas áreas da actividade física, artes, línguas, cultura e tecnologias, entre outras. As novidades incluem “Migrações e a Interculturalidade” e duas novas modalidades desportivas, “Força Sénior” e “Walking Football”.

Helena Leal destacou a aposta da autarquia na promoção do envelhecimento activo e na diversificação da oferta da Universidade Sénior. “Quando falamos de envelhecimento, falamos cada vez mais de envelhecimento com qualidade, com autonomia, com saúde, com participação e com dignidade”, afirmou.

Fundada em 2007, a Universidade Sénior do Funchal foi a primeira do género na Região e procura conjugar aprendizagem com convívio, cultura e participação na comunidade.