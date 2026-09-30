Martinho Rodrigues recandidata-se à liderança da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Santana

Após a comemoração dos 13 anos da vitória que marcou a chegada do CDS-PP à liderança do Município de Santana, Martinho Rodrigues comunicou à estrutura concelhia do partido a sua intenção de se recandidatar à presidência da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Santana.

A candidatura contará com o apoio expresso de Dinarte Fernandes, actual presidente da Câmara Municipal de Santana, que assumirá a função de vice-presidente, e de Teófilo Cunha, que se apresenta como candidato à presidência da Mesa da Assembleia Concelhia.



O primeiro mandato de Martinho Rodrigues, iniciado em Novembro de 2022, ficou marcado por uma elevada intensidade política, ao longo da qual se registaram nove atos eleitorais, com particular destaque para as eleições autárquicas de 12 de Outubro de 2025.

Nesse acto eleitoral, o CDS alcançou uma vitória expressiva com maioria absoluta no Município de Santana, conquistando, pela primeira vez, a Junta de Freguesia do Faial, com Tiago Sousa, reconquistando a Junta de Freguesia de São Jorge, com Maria José Silva, e mantendo as Juntas de Freguesia da Ilha, com João Luís, e de Santana, onde Énio Câmara assumiu a presidência em sucessão a Ricardo Teixeira, que deixou o cargo por imposição do limite de mandatos.



Para o próximo mandato, Martinho Rodrigues antecipa um período politicamente mais tranquilo, mas que se exige igualmente activo e direccionado sobretudo para o reforço e dinamização da estrutura concelhia. Entre as principais prioridades estão o aumento do número de militantes e o fortalecimento da participação interna do partido.

Martinho Rodrigues afirma que o CDS de Santana é uma concelhia com muitos simpatizantes, mas com um número de militantes ainda residual, destacando que, se fosse uma eleição por simpatia, o CDS teria sempre maioria absoluta. Por esse motivo, defende a necessidade de transformar essa forte implantação junto da população numa maior participação na vida interna da estrutura partidária.



Segundo nota à imprensa, a nova direccção pretende igualmente promover acções de formação, convívios e intercâmbios culturais com outras estruturas do CDS, criando mais oportunidades de participação e de partilha de experiências.

O objectivo principal passa por continuar a formar e a preparar novos quadros políticos com competência, conhecimento e motivação, assegurando a continuidade de uma forma de fazer política assente nos três princípios fundamentais defendidos por Martinho Rodrigues, nomeadamente proximidade, responsabilidade e compromisso com o concelho de Santana.