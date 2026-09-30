Duarte Freitas e Pedro Luiz assumem seleções regionais

A nova geração do andebol madeirense já conhece os seus ‘comandantes’.

A Associação de Andebol da Madeira definiu os treinadores que vão liderar as selecções regionais de sub-14 e sub-16, femininas e masculinas, para a época 2026/2027.

Duarte Freitas, actual diretor técnico regional, assume os sub-14 femininos e os sub-16 femininos, enquanto Pedro Luiz fica responsável pelos sub-14 masculinos e pelos sub-16 masculinos.

Dois técnicos com experiência e conhecimento profundo da modalidade, chamados agora a potenciar talentos e a preparar uma geração que representa o futuro do andebol madeirense.

Mais do que resultados, a missão passa por formar, desenvolver e acompanhar jovens atletas, dando-lhes ferramentas para crescer dentro e fora do campo.