José António Branco desfilia-se do Chega e mantém mandato

José António Branco anunciou a sua saída do Chega, mantendo, contudo, o mandato que conquistou nas últimas eleições para a Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior.

A decisão implica que o eleito passe, a partir desta data, a exercer as suas funções enquanto deputado independente, sem integração em qualquer grupo político-partidário e sem sujeição à disciplina de voto do partido pelo qual foi eleito.

Em comunicado, José António Branco esclarece que a saída do Chega não representa uma renúncia ao mandato que lhe foi confiado pelos eleitores de Santa Maria Maior.

O eleito justifica a decisão com a vontade de continuar a exercer as suas funções com "independência, liberdade de consciência e sentido de responsabilidade", colocando, afirma, "os interesses da freguesia e dos seus habitantes acima de qualquer orientação partidária".

A desfiliação foi formalmente comunicada às estruturas competentes do partido e ao presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior.

"Continuarei a cumprir o mandato que os eleitores me confiaram, mas fá-lo-ei agora com total independência política e sem estar sujeito a qualquer disciplina partidária", afirma José António Branco.

E acrescenta: "A minha prioridade será Santa Maria Maior e os seus cidadãos".