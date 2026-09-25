Voto de pesar por José Viale Moutinho em São Bento

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar pela morte do escritor, jornalista e investigador José Viale Moutinho, falecido a 22 de Setembro, aos 81 anos, vítima de doença súbita.

A iniciativa, apresentada pelo PCP, recorda Viale Moutinho como “um dos grandes contistas portugueses contemporâneos” e destaca o seu percurso como jornalista no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias, bem como a vasta obra literária publicada em Portugal e no estrangeiro.

Escritor e jornalista José Viale Moutinho morre aos 81 anos O escritor, jornalista e investigador José Viale Moutinho morreu hoje, aos 81 anos, vítima de doença súbita, anunciou a família em comunicado.

O voto sublinha também a intervenção cívica do escritor, referindo a sua participação na luta contra o fascismo e na defesa dos valores de Abril. Viale Moutinho foi militante do PCP e candidato da CDU em vários actos eleitorais. A votação foi acompanhada pela família do escritor nas galerias do hemiciclo.

Ao longo da carreira, José Viale Moutinho publicou mais de meia centena de obras, entre literatura infantil, poesia, contos e investigações etnográficas. Dedicou ainda parte do seu trabalho ao estudo e divulgação da obra de Camilo Castelo Branco e Trindade Coelho e à investigação sobre a Guerra Civil de Espanha.

José Viale Moutinho em 1990.

A sua obra foi traduzida para vários idiomas, entre os quais castelhano, galego, alemão, russo, esloveno e italiano, tendo recebido distinções de entidades como a Associação Portuguesa de Escritores, PEN Galiza, Fundação Casa de Mateus, Fundação Inês de Castro e Casa da Imprensa.

Viale Moutinho presidiu ainda à Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto e integrou órgãos dirigentes da Associação Portuguesa de Escritores, da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia e do Círculo de Cultura Teatral.

No voto aprovado, a Assembleia da República manifesta “o seu pesar pelo falecimento de José Viale Moutinho” e apresenta condolências à família e aos amigos.