Turismo de massas divide atenções na imprensa nacional

O turismo está hoje em destaque na imprensa nacional, com o debate sobre o crescimento do sector e os desafios associados ao turismo de massas.

Madeira entre regiões em crescimento com procura dos portugueses Presidente da Confederação do Turismo de Portugal destaca peso do mercado nacional, responsável por mais de 30% das dormidas

Entre os restantes temas nas capas estão a saúde, o custo de vida, a educação, a segurança e o desporto.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Hospitais alertam para Inverno difícil sem solução para tarefeiros"

- "Reportagem. 'Já não temos por onde esticar'. Quatro famílias explicam a ginástica que fazem com o custo de vida"

- "Brasil. O mundo tem fome e é o Maranhão que o alimenta"

- "Turismo. Portugal quer as massas, mas quer o turismo de massas?"

- "Estado. Dois imóveis vendidos tinham renda potencial de 1,3 milhões"

- "Ensino secundário. 45% dos alunos estrangeiros não concluem em três anos"

- "Lisboa sem oferta. Oeiras e Cascais aumentam quartos para professores"

- "Apresentação de livro. Centeno 'não gostava nada' de ser primeiro-ministro"

- "Presidenciais. Eleições em São Tomé marcadas pela compra de votos"

Jornal de Notícias

- "Mais de 300 bombeiros feridos este ano em serviço"

- "Dez quilómetros de camiões invadiram autoestradas"

- "Ensino. Falta de regime para intérpretes deixa em risco integração de surdos"

- "Investimento. Grandes têm relvados híbridos que custam 600 mil euros"

- "Burlão lucrou milhares com falsas bolsas de estudo para imigrantes"

- "P. Varzim. Metade das casas para rendas acessíveis estão por ocupar"

- "Saúde. Surto de gripe A causa quatro mortos em lar de Estremoz"

- "Serralves. Festa do Outono cruza tradição, natureza e arte contemporânea"

Correio da Manhã

- "Surto de gripe A provoca drama em lar. Ministério Público abre inquérito a instituição de Estremoz. 25 idosos doentes e quatro já morreram"

- "Gasóleo subiu mais de 50 cêntimos por litro com a guerra no Irão"

- "PJ investiga fogo que matou bombeira"

- "Seleção. Jesus aprova defesa antes do 'furacão' Haaland"

- "Schjelderup disponível para renovar com o Benfica"

- "Morte misteriosa. Vida de ciclista passada a pente fino"

- "Educação. Ministro acusa Fenprof de boicote"

- "RTP. Governante na mira de novas auditorias"

- "Juros do aforro esbarram no teto. Certificados com taxa de 2,5%"

O Jogo

- "FC Porto. Rosario acerta as contas. Cada vez mais influente no Dragão, médio deu a vitória à República Dominicana. Soldado de Farioli é exemplo de superação desde a infância"

- "Edarlyn Reyes: 'Teve um impacto enorme na seleção, é fundamental'"

- "Entrevista. 'Sérgio Conceição é duro porque gosta de nós'. Abraham Marcus brilha num início de época positivo do Estrela da Amadora"

- "Internacional. Man. City em maus lençóis. Culpado de 114 das 115 acusações de infração das regras financeiras da Premier League"

- "Benfica. De cabeça à roda com Prestianni. Foi observado no clássico e está na mira de Aston Villa, Tottenham e Atlético de Madrid"

- "José Mourinho: 'Estava feliz no Benfica e em Portugal'"

- "Sporting. O samba de Irakunda do outro lado do Mundo. Reforço australiano dos leões marcou golaço ao Brasil"

- "André Bernardo e o apoio à centralização: 'O todo vale mais do que a soma das partes'"

- "Seleção sub-21. Bilhete sem check-in. Derrota surpreendente adia qualificação para o Europeu'2027"

A Bola

- "Ala direita segura. Catamo e Fresneda. Renovações prioritárias até à reabertura do mercado. Cada vez mais importantes no plantel, ficarão ligados até 2031 com melhorias"

- "Nuno Santos vai voltar a trabalhar no relvado"

- "Benfica. Kaminski lesiona-se e Lukebakio marca. Noite de contrastes entre os internacionais encarnados"

- "FC Porto. Samu ganha espaço na luta pela frente. Ida à seleção do México pode ter atrasado Giménez na corrida ao lugar de André Silva"

- "Seleção. Nuno Mendes apto para Oslo. Lateral-esquerdo assustou mas seguiu viagem e pode jogar na capital norueguesa"

- "Como a Noruega se transformou numa potência desportiva mundial"

- "Sub-21 veem apuramento adiado"

- "Rui Pedro explica saída da Arábia Saudita"

Record

- "Sporting. Vitamina F. Fresneda e Flávio renovam depois da pausa Fifa. Contratos até 2031"

- "Benfica. Prestianni soma pontos. Oportunidade à vista na Argentina"

- "FC Porto. Rosário de pedra e cal. Defesa a brilhar na elite europeia"

- "Seleção. Depois de susto com Gales, Nuno Mendes à disposição na Noruega"

- "Europeu sub-21. Bulgária 2-1 Portugal. Apuramento adiado"