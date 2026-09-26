Madeira distingue 21 personalidades e entidades pelo contributo para o turismo

O Governo Regional vai atribuir, na próxima segunda-feira, Medalhas de Mérito Turístico a 21 personalidades e entidades, numa cerimónia que decorrerá pelas 11 horas, no Convento de Santa Clara.

As distinções pretendem reconhecer serviços prestados ao sector do turismo e contributos para a afirmação da Madeira enquanto destino turístico.

No ano passado, o Governo Regional distinguiu 28 personalidades e entidades com Medalhas de Mérito Turístico, entre profissionais ligados à hotelaria, restauração e outras áreas do sector. Em 2024, tinham sido atribuídas 21 distinções.

A cerimónia contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e acontece no dia seguinte ao Dia Mundial do Turismo, que se assinala amanhã, 27 de Setembro.