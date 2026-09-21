Gisela João anuncia digressão europeia para Março de 2027

A fadista Gisela João vai realizar uma digressão por várias salas europeias a partir de março do próximo ano, foi hoje anunciado.

Em comunicado, que salienta que estas são as primeiras da digressão, foi revelado que a criadora de "O Hostel da Mariquinhas" atua no dia 12 de março do próximo ano, em Bordéus, em França, e no dia seguinte, em Bourgoin-Jallieu, também em França.

No dia 14 de março, Gisela João passa a fronteira e atua em Genebra, na Suíça, seguindo para os Países Baixos, onde no dia 17 de março sobe ao palco do TivoliVredenburg, em Utreque, e, no dia seguinte, canta em Dudelange, no Luxemburgo.

Nascida em Barcelos, Gisela João deu-se a conhecer ao grande público em 2013 com o álbum homónimo no qual gravou, entre outras, uma nova versão de "Vou Dar de Beber à Dor", intitulada "Hostel da Mariquinhas", assim como do fado "Sou Tua", do repertório de Fernanda Maria, entre outras criações de fadistas como Flora Silva e Anita Guerreiro, e ainda "Bailarico Saloio", do Cancioneiro Popular.

Gisela João venceu alguns concursos infantis na região de Barcelos, onde começou a cantar na Adega Lusitana, já na adolescência. Em 2000, mudou-se para o Porto para estudar design de moda, mas a música levou a melhor.

Mais tarde, em Lisboa, conquistou os palcos do fado, culminando na edição do seu primeiro álbum em nome próprio. Antes, gravara com a banda Atlantihda, em que o fado se conjugava com outras influências de raiz tradicional.

Pelo meio editou os álbuns "Nua" (2016) e "AuRora" (2021). No início do ano passado editou "Inquieta", em que recriou algumas canções de José Afonso e que à agência Lusa afirmou tê-lo gravado "em defesa da liberdade".

Ainda esta semana, Gisela João atua na Casa das Artes, em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, na sexta-feira, e no Theatro Circo, em Braga, um dia depois.