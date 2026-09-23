Assembleia define tempos de intervenção de Miguel Castro

A Conferência de Representantes dos Partidos, reunida no intervalo do plenário de hoje, discutiu a situação do deputado independente Miguel Castro.

O ex-líder do Chega vai ter tempos de intervenção, no plenário, semelhantes aos dos deputados únicos - Sara Madalena (CDS) e Gonçalo Maia Camelo (IL) - e vai integrar a 3ª Comissão Especializada de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, na qual o CH deixa de ter representação. Miguel Castro também terá um espaço para trabalhar.

Com a perda de um deputado, o CH passa a ter um grupo parlamentar de apenas dois elementos, o que tem repercussão imediata nas subvenções atribuídas pelo parlamento.

Como o DIÁRIO já noticiou, na edição impresa de hoje, o CH perde um terço das transferências, para o partido e para o grupo parlamentar. Um corte de mais de 71 mil euros ao ano. Uma alteração que foi confirmada pela presidente do parlamento, Rubina Leal.

O deputado independente não receberá qualquer subvenção, uma vez que a lei orgânica da ALM não prevê essa situação.