Calheta aqueceu os 'motores' do andebol regional 2026/2027
Cerca de 250 jovens atletas deram o pontapé de saída do andebol madeirense ao marcarem presença na edição de 2026 do Calheta Beach Andebol.
O andebol madeirense deu já o seu pontapé de saída para a época 2026/2027 em termos de competição regional.
A praia da Calheta voltou a ser o palco escolhido para a ‘abertura’ da temporada, ao longo do passado fim-de-semana,com cerca de 250 atletas dos escalões mais novos a terem as honras de abrilhantar mais uma edição do Calheta Beach Andebol.
Um total de 53 jogos, distribuídos pelos escalões de sub-14, sub-16 e sub-18, marcaram esta festa do andebol ao longo de dois dias marcados por um ambiente descontraído, competitivo e de muito fair-play.
Nos sub-14 o Club Sports da Madeira A, em femininos, e o Marítimo SAD, em masculinos foram os grandes vencedores, enquanto nos sub-16 o primeiro lugar sorriu à equipa feminina do CD Bartolomeu Perestrelo e para a equipa masculina verde-rubra.
Já nos mais velhos, sub-18, o Académico do Funchal dominou em ambos os sexos.
Depois de ‘matarem saudades’ na praia, o espectáculo muda-se agora para os pavilhões com o primeiro torneio da temporada, o de Abertura.