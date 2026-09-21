Calheta aqueceu os 'motores' do andebol regional 2026/2027

O andebol madeirense deu já o seu pontapé de saída para a época 2026/2027 em termos de competição regional.

A praia da Calheta voltou a ser o palco escolhido para a ‘abertura’ da temporada, ao longo do passado fim-de-semana,com cerca de 250 atletas dos escalões mais novos a terem as honras de abrilhantar mais uma edição do Calheta Beach Andebol.

Um total de 53 jogos, distribuídos pelos escalões de sub-14, sub-16 e sub-18, marcaram esta festa do andebol ao longo de dois dias marcados por um ambiente descontraído, competitivo e de muito fair-play.

Nos sub-14 o Club Sports da Madeira A, em femininos, e o Marítimo SAD, em masculinos foram os grandes vencedores, enquanto nos sub-16 o primeiro lugar sorriu à equipa feminina do CD Bartolomeu Perestrelo e para a equipa masculina verde-rubra.

Já nos mais velhos, sub-18, o Académico do Funchal dominou em ambos os sexos.

Depois de ‘matarem saudades’ na praia, o espectáculo muda-se agora para os pavilhões com o primeiro torneio da temporada, o de Abertura.