PSD reprova ata da Câmara de Machico e acusa executivo de "mordaça institucional"

Os vereados eleitos pelo PSD à Câmara Municipal de Machico dão conta, em nota enviada, que reprovaram a ata da última reunião de Câmara devido à recusa do executivo socialista em registar os contributos da oposição e acusam o Executivo de promover uma verdadeira “mordaça institucional”, nomeadamente no que toca ao PDM – cuja revisão se arrasta há mais de 12 anos – mas, também, no que respeita à falta de candidaturas a fundos para Habitação Social e ao chumbo político às soluções para a zona do Desembarcadouro e artérias envolventes.

Na reunião do passado dia 17 de Setembro, a oposição do PSD votou "em bloco" contra o documento, denunciando ""tentativa deliberada e inaceitável" do presidente “em apagar dos registos oficiais as opiniões divergentes e os debates mais acesos ocorridos nas reuniões”.

"As atas devem ser um reflexo fiel e sucinto do debate democrático, mas este Presidente diz uma coisa em reunião e, mais tarde, recusa-se a assumi-la no papel, faltando à verdade aos munícipes", acusam os vereadores do PSD, esperando que, na próxima reunião, prevista para amanhã, seja assumida “outra atitude”.

Em comunicado é referido que o vereador do PSD, Luís Ferreira, confrontou o Executivo, lembrado que o Plano Diretor Municipal (PDM) lembrando que a revisão do PDM está a arrastar-se há mais de 12 anos, num bloqueio que “tem travado o investimento em Machico e afugentado potenciais investidores, que acabam por encontrar bom acolhimento noutros concelhos da Região".

No entender do PSD, o impasse, retira "total confiança ao sector empresarial devido à constante incerteza no planeamento do território." Em nota, o partido menciona que, "perante a pressão", o Presidente do Executivo "viu-se obrigado a comprometer-se com uma data-limite, afirmando que o processo estará concluído e aprovado em finais de Março de 2027, algo que o mesmo quis negar na descrição da ata, mas um prazo ao qual o PSD promete fazer uma fiscalização implacável."

Outro dos temas “boicotados” diz respeito à crise habitacional do concelho. Durante o debate do Regulamento de Apoio Social, o Presidente da Câmara alegou que o Município "não dispõe de capacidade financeira" para construir habitação, um argumento que o PSD diz ter desmontado, lembrando que existem fundos regionais e comunitários substanciais inteiramente ao dispor dos municípios para o desenvolvimento de habitação pública. “Para aceder a estes milhões, basta que a Câmara Municipal elabore e apresente candidaturas, algo que o executivo do PS tem falhado em concretizar por pura inércia”, sublinham, acrescentando que a "visão limitada do Executivo ignora que as famílias carenciadas e os jovens de Machico ambicionam aceder à habitação própria. "

O PSD diz que outro dos pontos cruciais que o executivo socialista tentou omitir da ata foi o debate sobre a zona do Desembarcadouro e das artérias envolventes. Os vereadores do PSD dizem ter apresentado propostas e soluções concretas para aquela área, visando a sua valorização urbanística e a resolução de problemas que afectam os residentes e instituições locais. No entanto, "o PS utilizou o seu voto político para reprovar as propostas da oposição, optando por manter a zona num impasse, sem qualquer perspectiva de reabilitação a curto prazo."

"Refira-se que, para além do PDM, da Habitação e da zona do Desembarcadouro e artérias envolventes, os contributos que o PS tentou censurar revelam falhas graves na gestão dos dinheiros públicos", lê-se ainda.

A terminar, o PSD diz que alertou que a Câmara não pode atribuir dinheiros públicos para recuperar habitações ilegais construídas recentemente, classificando a prática como um "princípio perverso e de profunda desigualdade de tratamento entre munícipes". O vereador Luís Ferreira defendeu que a autarquia deve, sim, disponibilizar o apoio de um jurista para legalizar as propriedades, protegendo o direito de propriedade, antes de avançar com obras.

Por outro, os Social-democratas "insurgiram-se contra o voto de maioria do PS que permitiu à Junta de Freguesia de Machico desviar verbas não utilizadas (do projeto do Presépio, cujos custos foram afinal assumidos pela própria Câmara). O PSD exigiu que esse dinheiro público fosse devolvido e canalizado para reforçar as bolsas de estudo dos estudantes universitários e ainda cortando nos subsídios atribuídos a associações e organizações de fora do concelho, para reforçar as bolsas de estudo dos estudantes deslocados."

“Não vamos ser silenciados por tentativas de censura institucional nas atas camarárias. Continuaremos a expor os meandros da gestão socialista e a defender os interesses dos munícipes, exigindo transparência total”, conclui a vereação.