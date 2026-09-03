MEO Sons do Mar no Parque de Santa Catarina
O MEO Sons do Mar volta ao Parque de Santa Catarina entre hoje e amanhã. Para hoje, há a destacar as actuações de Bárbara Tinoco e Elisa Silva. Nininho Vaz Maia é o grande destaque para amanhã, dia em que actua a banda madeirense Akoustic Junkies.
Mas existem outros eventos para hoje que pode e deve colocar na sua agenda.
Tertúlia 'Ser
psicólogo em tempos de transformação', promovida pela Delegação Regional da
Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses
10h30- Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal
Deputado ao Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves, promove evento “O acesso dos municípios a fundos europeus”
11h - Hotel Vila Galé em Santa Cruz.
Esta iniciativa contará com as intervenções dos Deputados ao Parlamento Europeu, Carla Tavares e Sérgio Gonçalves, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão e o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara. A moderação do debate ficará a cargo do Director do DIÁRIO, Ricardo Oliveira e o encerramento será feito pela Presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro.
Conferência sobre sexualidade e
intervenção interdisciplinar, para assinalar o Dia Mundial da Saúde Sexual
14h30 - Sala da Assembleia Municipal do Funchal
II Semana
Regional do Engenheiro Técnico na Madeira
15h30- Sede da OET — Secção Regional da Madeira