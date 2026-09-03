MEO Sons do Mar no Parque de Santa Catarina

O MEO Sons do Mar volta ao Parque de Santa Catarina entre hoje e amanhã. Para hoje, há a destacar as actuações de Bárbara Tinoco e Elisa Silva. Nininho Vaz Maia é o grande destaque para amanhã, dia em que actua a banda madeirense Akoustic Junkies.

Mas existem outros eventos para hoje que pode e deve colocar na sua agenda.

Tertúlia 'Ser psicólogo em tempos de transformação', promovida pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses

10h30- Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal

Deputado ao Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves, promove evento “O acesso dos municípios a fundos europeus”

11h - Hotel Vila Galé em Santa Cruz.

Esta iniciativa contará com as intervenções dos Deputados ao Parlamento Europeu, Carla Tavares e Sérgio Gonçalves, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão e o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara. A moderação do debate ficará a cargo do Director do DIÁRIO, Ricardo Oliveira e o encerramento será feito pela Presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro.

Conferência sobre sexualidade e intervenção interdisciplinar, para assinalar o Dia Mundial da Saúde Sexual

14h30 - Sala da Assembleia Municipal do Funchal

II Semana Regional do Engenheiro Técnico na Madeira

15h30- Sede da OET — Secção Regional da Madeira