Taxa turística deverá render 600 mil euros por ano

Uma das receitas que deverá ganhar peso nas contas municipais é a taxa turística. O presidente estima que a sua aplicação permita arrecadar cerca de 600 mil euros por ano, anunciou esta tarde o edil de São Vicente .

O autarca defendeu que, embora o turismo seja essencial para a economia de São Vicente, a actividade deve também contribuir para suportar os encargos e melhorar as condições oferecidas à população.

“Queremos continuar a receber bem quem nos visita. Mas queremos também que o investimento turístico contribua para melhorar o território, os serviços e as condições de vida daqueles que aqui residem durante todo o ano”, afirmou.

José Carlos Gonçalves anunciou ainda o início do procedimento de revisão do Plano Director Municipal, considerando-o determinante para definir a estratégia de desenvolvimento do município nos próximos anos.

O presidente encerrou esta parte do balanço reconhecendo que o trabalho está longe de terminado: “Muito foi feito nestes primeiros dez meses, mas temos plena consciência de que há ainda muito por fazer.”