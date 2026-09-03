Médio argentino Claudio Echeverri já treina no Benfica
O futebolista Claudio Echeverri, que quarta-feira foi anunciado como reforço do Benfica, por empréstimo dos ingleses do Manchester City, realizou hoje o primeiro treino pelos 'encarnados'.
No seu site, o clube lisboeta mostrou a primeira fase de integração do médio ofensivo argentino no Benfica Campus, saudado pelos novos companheiros.
O camisola 30 realizou testes físicos e exercícios no ginásio antes de rumar ao relvado, onde treinou com o grupo de trabalho sob o comando do treinador Marco Silva.
O atleta de 20 anos foi contratado pelo clube inglês em janeiro de 2024, mas continuou a jogar na Argentina, cedido ao River Plate, formação na qual se destacou, até janeiro do ano seguinte, altura em que ingressou nos 'citizens', contudo raramente foi utilizado, acabando por ser cedido ao Benfica, num acordo que prevê opção de compra.
Em sentido contrário, o grupo de trabalho já não contou com o colombiano Richard Ríos, emprestado aos sauditas do Al-Ittihad até ao fim da época.
O antigo jogador do Palmeiras realizou 45 jogos oficiais, repartidos pelas diferentes competições nacionais e europeias, encerando a temporada com oito golos e seis assistências, ainda assim não convencendo o técnico Marco Silva a permanecer no plantel.
O atleta sul-americano, que tem um vínculo de cinco épocas, custou 27 milhões de euros e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.