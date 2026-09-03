JPP alerta para falta de pescadores nos atuneiros

O Juntos Pelo Povo (JPP) vem, através de comunicado, considerar que as dificuldades sentidas pelos maiores atuneiros da Região em recrutar pescadores constituem mais um "sinal de alerta" sobre os problemas estruturais que afectam o presente e o futuro das pescas na Madeira.

A posição surge poucos dias depois de o Governo Regional ter anunciado o reforço da quota de atum-patudo para 2026, apresentando essa decisão como uma oportunidade para aumentar os rendimentos dos pescadores e criar melhores condições para o exercício da actividade.

"O aumento das oportunidades de pesca é naturalmente positivo para o sector. Contudo, esta situação levanta uma questão essencial: de pouco serve criar novas oportunidades se faltarem profissionais para garantir o futuro da actividade", sublinha o partido, explicando que, é precisamente por isso, que tem defendido a necessidade de abandonar as soluções de remedeio e avançar para uma verdadeira estratégia de modernização e valorização das pescas.

No mesmo documento sobre a pesca na Região, o JPP alertou para a necessidade de colocar os pescadores no centro das decisões e de olhar para os problemas do sector de forma estrutural, em vez de responder apenas às dificuldades à medida que estas surgem.

O partido refere que a situação agora conhecida nos maiores atuneiros vem demonstrar que "há dificuldade" em garantir a renovação geracional e em atrair novos profissionais. "É um problema que deve preocupar todo o sector das pescas na Madeira".

"Os pescadores enfrentam uma actividade particularmente exigente, marcada pela incerteza, pelas condições do mar, pela sazonalidade das espécies, pelos custos de exploração e pela dificuldade em assegurar maior estabilidade e previsibilidade dos rendimentos. Se queremos garantir o futuro das pescas, incluindo a indispensável valorização da pesca artesanal, temos de criar condições para que os jovens possam olhar para esta profissão como uma oportunidade com dignidade, estabilidade e perspectivas de futuro", pode ler-se no documento.

O JPP termina salientando que "não basta" anunciar mais quotas ou encontrar respostas para dificuldades pontuais. "É necessário garantir que existem pessoas para exercer a profissão, assegurar a renovação geracional e criar condições para que os pescadores permaneçam na actividade".