Funchal cria novos corredores BUS e altera circulação em várias artérias a partir de amanhã

A circulação rodoviária no centro do Funchal vai sofrer várias alterações a partir de amanhã, 2 de Setembro, com a criação de novos corredores BUS e mudanças nas condições de estacionamento e circulação em diferentes artérias da cidade, conforme aliás, o DIÁRIO avançou na edição de domingo.

Trânsito vai dar uma volta em Setembro na cidade do Funchal A Câmara Municipal do Funchal vai criar três corredores BUS exclusivos, junto às ribeiras, para tornar o transporte público mais rápido e regular, com reorganização das paragens e reforço da fiscalização da PSP. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO deste domingo, 30 de Agosto.

De acordo com o edital divulgado pela Câmara Municipal do Funchal, será criado um corredor BUS na Rua 5 de Outubro, na via de trânsito Oeste, entre o estabelecimento 'Esfera da Sorte' e a Praça da Autonomia, numa extensão aproximada de 170 metros.

Também a Rua 31 de Janeiro passará a dispor de dois troços destinados à circulação BUS na via de trânsito Este. O primeiro terá cerca de 180 metros, entre a escadaria de acesso ao Largo do Pelourinho e a Ponte da Cadeia, enquanto o segundo terá aproximadamente 320 metros, entre o Largo do Phelps e a Ponte Nova.

Nesta mesma rua será, contudo, possível realizar operações de carga e descarga durante períodos máximos de 30 minutos, diariamente entre as 10 e as 12 horas e entre as 14 e as 16 horas. A autorização aplica-se ao segmento situado entre os números de polícia 9A e 13N, na via correspondente ao corredor BUS.

A circulação reservada a transportes públicos será igualmente reforçada na Rua do Visconde de Anadia, onde será criado um corredor BUS na via de trânsito oeste, entre a Travessa da Malta e a Praça da Autonomia, numa extensão de cerca de 105 metros.

Circulação de peões proibida na Ponte do Pelourinho

Uma das alterações previstas terá impacto directo na circulação pedonal. A Câmara determina a proibição da circulação de peões na Ponte do Pelourinho, ligação entre o Largo do Pelourinho e a Rua da Casa da Luz.

Já na Rua da Infância serão eliminados os estacionamentos tarifados existentes entre a passadeira junto ao edifício da Polícia de Segurança Pública e a Rua Conde Carvalhal. A medida visa assegurar a continuidade da circulação rodoviária junto à paragem de transporte público existente naquele local.

Os novos corredores BUS ficam reservados à circulação de veículos de transporte público regular de passageiros, táxis, veículos de socorro ou em serviço urgente de interesse público e veículos em missão policial.

A circulação de motociclos e triciclos motorizados também é permitida, nos termos previstos no artigo 77.º do Código da Estrada.

O edital esclarece ainda que os corredores poderão ser utilizados na extensão estritamente necessária para acesso a garagens, propriedades e locais de estacionamento ou, quando a sinalização o permita, para efetuar manobras de mudança de direção no cruzamento ou entroncamento mais próximo.

A Câmara Municipal alerta para a proibição de parar ou estacionar nos corredores BUS e nos restantes locais onde tal seja impedido pela sinalização rodoviária.

O município apela à compreensão e colaboração dos condutores perante os eventuais constrangimentos decorrentes das alterações e solicita o cumprimento da sinalização instalada nos locais.

A informação sobre as novas regras de circulação está disponível na plataforma municipal de mobilidade.