Instalação de parcómetros no Funchal gerava contestação há 27 anos

Numa altura em que a mobilidade na cidade do Funchal está na ordem do dia, eis que recuamos até 1999 para lembrar um assunto que, nesse ano, foi bastante polémico. Em causa está a colocação de parcómetros no centro da cidade, numa altura em que a autarquia era liderada por Miguel Albuquerque.

Foi no final de uma reunião de Câmara que o presidente da CMF explicou que a tendência seria a de “acabar com parqueamento livre que não interessa aos cidadãos”. As declarações surgiam quando se assistia a uma ‘vaga’ de abandono de viaturas na via pública e da ocupação de lugares de estacionamento gratuitos por parte de empresas de aluguer.

Em Assembleia Municipal foram aprovados diversos preços, de acordo com a zona da cidade. “Há uma opção que temos que fazer em relação ao estacionamento: ou as pessoas querem ter lugares para estacionar, e a única maneira é assegurar a rotatividade, ou então chegam ao centro da cidade e têm carros de rent-a-car parados dias e dias, e pessoas que abandonam os carros vários meses no mesmo local”, assumia Miguel Albuquerque.

Ainda na edição de 3 de Setembro de 1999, era abordada a polémica com as chamadas "turmas de elite", em que havia acusações de que directores de escola estavam a juntar alunos de classes privilegiadas em determinadas turmas, pese embora não fosse algo assumido oficialmente.