Funchal celebra hoje 518 anos de cidade

O Funchal assinala hoje, 21 de Agosto, o Dia da Cidade, numa jornada comemorativa dos 518 anos da elevação da capital madeirense à categoria de cidade.

As celebrações arrancaram às 9 horas, na Praça do Município, com a execução dos hinos e o hastear das bandeiras. Desde as 9h30 decorre a missa na Igreja do Colégio.

A sessão solene comemorativa do Dia da Cidade está marcada para as 10h45, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, e será presidida por José Luís Nunes, presidente da Assembleia Municipal.

Na cerimónia usam da palavra os representantes das forças políticas com assento na Assembleia Municipal: IL, PS, CH, JPP e a coligação Funchal Sempre Melhor (PSD/CDS-PP).

Intervém igualmente Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal, eleito pela coligação Funchal Sempre Melhor.

Em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura.