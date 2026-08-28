Allura faz escala no Funchal

Com 1.862 pessoas a bordo – 1.085 passageiros e 777 tripulantes – o navio de cruzeiro Ocean Allura está a fazer escala esta sexta-feira no Funchal.

Segundo nota à imprensa, o navio chegou ao Funchal pelas 9 horas, proveniente do porto espanhol de Málaga, para uma escala de 10 horas, agenciada pela JFM Shipping. Segue viagem às 19 horas, para Santa Cruz de La Palma, Canárias.

O Allura está a realizar uma viagem de cruzeiro de 14 noites, entre La Valleta, Malta, e Barcelona, Espanha. Começou a 22 de Agosto, e já passou pela Tunísia, Cartagena e Málaga (ambas em Espanha), antes de chegar à Madeira. Nas Canárias, além de La Palma, vai visitar Tenerife e Lanzarote, seguindo depois para Marrocos (Agadir e Casablanca), Cádis (Espanha) e finalmente Barcelona, no dia 5 de Setembro.

É um dos navios mais recentes da indústria, tendo entrado ao serviço da Oceania Cruises no ano passado. Resultado de um investimento de 575 milhões de euros. O Allura, é um produto dos estaleiros italianos de Fincantieri, com capacidade para transportar até 1.469 passageiros e 800 tripulantes.