Turista alemã de 72 anos fractura a perna em hotel no Funchal
Uma turista alemã, de 72 anos, ficou ferida numa perna na sequência de uma queda ocorrida na unidade hoteleira onde se encontra hospedada, no Funchal.
O alerta foi dado à Protecção Civil pelas 16h40, tendo sido mobilizada para o local uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A mulher apresentava uma suspeita de fractura num dos membros inferiores. Após ser assistida e imobilizada pelos bombeiros, foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu assistência médica.