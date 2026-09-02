 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Turista alemã de 72 anos fractura a perna em hotel no Funchal

None

Uma turista alemã, de 72 anos, ficou ferida numa perna na sequência de uma queda ocorrida na unidade hoteleira onde se encontra hospedada, no Funchal.

O alerta foi dado à Protecção Civil pelas 16h40, tendo sido mobilizada para o local uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A mulher apresentava uma suspeita de fractura num dos membros inferiores. Após ser assistida e imobilizada pelos bombeiros, foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu assistência médica.

0
 Comentários