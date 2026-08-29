Drone russo causa 27 mortos e Zelensky critica armas junto a casas

Pelo menos 27 pessoas morreram e 42 ficaram feridas após um drone russo ter atingido um armazém perto de Kiev na sexta-feira à noite, provocando um vasto incêndio e explosões, informaram hoje as autoridades ucranianas.

"Lamentavelmente, neste momento, 27 pessoas morreram. E este número pode não ser definitivo", declarou o chefe da administração militar regional, Timur Tkachenko, citado pela agência Francesa AFP.

Na sequência do ataque, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lembrou a proibição de armazenar munições na proximidade de habitações.

"Existem regulamentos, as munições não podem ser armazenadas perto de habitações ou de outras zonas residenciais", afirmou.

"As devidas conclusões serão certamente tiradas", escreveu numa mensagem nas redes sociais.

A Rússia intensificou nos últimos meses os ataques contra a Ucrânia, que invadiu em fevereiro de 2022, desencadeando o conflito mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A Ucrânia também tem ripostado com mais ataques no interior da Rússia, sobretudo com o desenvolvimento de drones no país.

A escassez de sistemas de defesa antiaérea, em especial os mísseis norte-americanos Patriot, tem sido aproveitada pela Rússia para fustigar a Ucrânia com ataques que atingem zonas civis, embora Moscovo afirme que só visa alvos militares.

As negociações para um cessar-fogo estão paralisadas desde que os Estados Unidos se envolveram na guerra contra o Irão, após a ofensiva que lançaram em conjunto com Israel em 28 de fevereiro.

Ucranianos e russos mantêm contactos apenas para troca de prisioneiros de guerra e de corpos de soldados.