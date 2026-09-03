Montenegro vai manter diálogo político com todos os partidos, incluindo o Chega

O primeiro-ministro salientou hoje que, apesar da moção de censura do Chega, o Governo vai continuar a dialogar com todos os partidos no Parlamento, embora identifique forças políticas mais preocupadas com "o jogo mediático".

Em declarações aos jornalistas, antes de assistir à posse do reeleito Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, Luís Montenegro foi questionado se o Governo manterá o diálogo político com o Chega, partido que apresentou uma moção de censura ao seu executivo.

Aguiar-Branco remete para líderes parlamentares se moção de censura é debatida a 10 ou 17 de Setembro A conferência de líderes parlamentares vai decidir na quinta-feira se o debate da moção de censura do Chega ao Governo se realiza a 10 ou 17 de setembro, segundo um despacho do presidente da Assembleia da República.

O primeiro-ministro referiu que a linha estratégica do Governo vai "continuar a contar com a cooperação institucional com a Assembleia da República e, dentro do Parlamento, com todos os partidos", porque isso representa "o interesse coletivo, o interesse nacional".

"E nós continuaremos a fazer isso", completou, embora rejeite que o Governo PSD/CDS se coloque numa posição de equidistância entre o Chega e o PS, as duas maiores forças da oposição.

Não é uma questão de equidistância, mas sim de proximidade. Estamos próximos das pessoas e também estamos próximos dos órgãos de soberania, em particular da Assembleia da República, porque muita da nossa atividade também depende daquilo que são as decisões do Parlamento.

Luís Montenegro assegurou que manterá o diálogo político com todos os partidos da oposição.

"Aliás, vamos iniciar agora contactos com todos os partidos da oposição com vista à preparação do orçamento do Estado para 2027. E temos feito isto em processos legislativos que são fundamentais", completou.

O primeiro-ministro assumiu porém que "isso não significa que as oposições adiram em plenitude às propostas do Governo e também não significa que o Governo não tenha respeito pela divergência das oposições".

"Temos, naturalmente, um respeito democrático e um princípio de convivência democrática muito arraigado em nós. Agora, todos os partidos dirão aquilo que querem para o país", acrescentou.