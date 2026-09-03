Benção dos Capacetes com missa presidida pelo Bispo do Funchal em Machico

A Praça do Forum Machico foi o local escolhido para a Benção dos Capacetes, um evento que na Madeira é organizado pelo Club Motards da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de Machico e com a participação de vários clubes e grupos da Região. A iniciativa acontece a 20 de Setembro e contará com uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás e uma procissão.

O evento vai decorrer em simultâneo, a partir das 11 horas, em Fátima, nos Açores e na Madeira. Aliás, esta iniciativa parte da Associação da Benção dos Capacetes de Fátima, que costuma reunir cerca de 80 mil pessoas, todos os anos, no Santuário.

A organização madeirense recorda que este pretende ser um evento para oração, pelo que os participantes devem fazer-se acompanhar exclusivamente dos capacetes. Serão criados locais para estacionamento das respectivas motas. A concentração será feita a partir das 10 horas.