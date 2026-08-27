Festas de São Vicente prosseguem hoje com concerto de Bispo

As Festas de São Vicente prosseguem esta sexta-feira, 28 de Agosto, com uma noite marcada pela música e animação, tendo como principal destaque a actuação de Bispo, agendada para as 22h30.

O programa arranca às 21 horas com Spot the Difference, seguindo-se o concerto do rapper português Bispo. A animação continua pela madrugada com DJ Oxy, à meia-noite, e DJ Ameriko Nunez, a partir das 2h30. As Festas de São Vicente encerram este domingo depois de vários dias de programação dedicada à música, cultura e tradição, que têm levado milhares de pessoas ao concelho.

Assuntos em agenda nesta sexta-feira, 27 de Agosto

11h00 - Paula Margarido marca presença na apresentação do Encontro Regional: 'O Sentido de Cuidar', Sede da Associação Santana Cidade Solidária'

20h00 às 21h30 - Noite Aberta da Estaçãi de Biologia Marinha do Funchal com visita guiada e palestra 'Cinco milhões de anos de história em 60 minutos - um olhar sobre a origem da Madeira e da sua biodiversidade', apresentada por Manuel Biscoito

20h45 - 7.ª edição do Baila que Baila - Festival de Folclore de Gaula, no Salão Paroquial de Gaula

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Agosto

1481 - D. Afonso V morre, com 49 anos, na vila de Sintra.

1551 - Lisboa é atingida por um tremor de terra.

1578 - Sobe ao trono o cardeal D. Henrique, Inquisidor-Mor do Reino.

1640 - Os escoceses derrotam as forças inglesas em Newbuern-on-Tyne.

1749 - Nasce o escritor, poeta, filósofo e cientista alemão Johann Wolfgang von Goethe, expoente do Romantismo, autor de "Fausto", "A Paixão do Jovem Werther", "Afinidades Eletivas".

1797 - D. Maria I cria por alvará régio a Brigada Real da Marinha.

1810 - Início da terceira invasão francesa, com a tomada de Almeida, junto à fronteira de Vilar Formoso.1828 - Nasce o escritor russo Lev Nikolayevich, Graf (count) Tolstoy, Leon Tolstoi, autor de "Anna Karenina" (1875-1877) e "Guerra e Paz" (1865-1869).

1848 - Os boers são derrotados em Boomplatz pelas forças britânicas, no sul de África.

1850 - Estreia-se, em Beyreuth, a ópera "Lohengrin", de Richard Wagner.

1859 - É obtida a primeira extração mundial de petróleo em Titusville, Estados Unidos.

1903 - Nasce Bruno Bettelheim, psicólogo austríaco, autor de "A Psicanálise dos Contos de Fadas".

1910 -- Crepúsculo da monarquia portuguesa. Os deputados do movimento Republicano vencem as eleições nos círculos de Lisboa, Porto, Aveiro e Setúbal.

- Montenegro é proclamado independente, começa o reinado de Nicolau I.

1913 - O Palácio da Paz é oferecido à cidade da Haia, Holanda, pelo milionário norte-americano Andrew Carnegie.

1924 - Nasce a escritora neozelandesa Janet Paterson Frame Clutha, autora de "Um Anjo à Minha Mesa" (1984).

1928 - Uma conferência de todos os partidos, reunida em Lucknow, na Índia, vota pelo estatuto de domínio dentro do Império britânico.

1938 - As SS de Hitler abrem o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria. Chegam os primeiros prisioneiros, vindos do campo de Dachau, inaugurado em 1933, nos arredores de Munique.

1942 - Nasce na cidade de Luanda José Eduardo dos Santos, filho de Eduardo Avelino dos Santos e de Jacinta José Paulino, um pedreiro e uma doméstica.

1944 -- II Guerra Mundial. As cidades francesas de Marselha e Toulon são libertadas da ocupação nazi.1959 -- Morre, com 68 anos, o compositor checo Bohuslav Martinu, autor de "Les Fresques de Piero della Francesa" e "Le revue de cuisine".

1963 - Realiza-se uma marcha sobre Washington, Estados Unidos, em defesa dos direitos da população negra. O ativista político norte-americano Martin Luther King declara "I have a dream".- A Assembleia Nacional da Argélia aprova a primeira Constituição política do país.

1972 - O nadador norte-americano Mark Spitz ganha a primeira das sete medalhas de ouro que conquistaria nos Jogos Olímpicos de Munique, Alemanha.1981 - O Centro Nacional para o Controlo de Doenças nos Estados Unidos alerta para a grande incidência do Sarcoma de Kaposi na comunidade homossexual do país.

1984 - A comunidade asiática da África do Sul tem direito a voto, pela primeira vez na história do país, em eleições nacionais. A maioria dos 410 mil eleitores asiáticos boicota o ato eleitoral.1987 -- Morre, com 81 anos, o ator e cineasta norte-americano John Marcellus Huston, realizador de "Rainha Africana" (1951) e "O Tesouro de Sierra Madre" (1948).

1988 - A China e a URSS iniciam conversações, em Pequim, para porem termo ao conflito no Cambodja.1990 - O Iraque declara o Kuwait a décima nona província, após a anexação. Ao mesmo tempo ordena a libertação das mulheres e crianças ocidentais feitas reféns, no país.

1995 -- Morre, com 65 anos, o escritor Michael Ende, autor de "The Neverending Story" ("História Interminável").1996 -- Prossegue em Estocolmo, Suécia, a I Conferência Mundial sobre a exploração sexual de Crianças que reúne delegados de mais de 130 países e centenas de organizações internacionais.

1997 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova sanções contra a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), por falta de cumprimento dos Acordos de Lusaca.

1998 - O primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, aprova uma emenda constitucional que substitui o sistema legal do país substituindo-o por outro baseado no Corão, o livro santo dos muçulmanos.-- Começam os confrontos entre grupos rebeldes tutsis e forças da República Democrática do Congo.

2001 -- Morre, com 23 anos, o guarda-redes ucraniano Sergei Perkhun, do CSKA de Moscovo, depois do choque com um adversário, num jogo do campeonato russo.

2002 - É constituída, em Lisboa, a comissão para o Plano de Promoção do Estudo da Matemática e das Ciências e António Manuel Baptista, professor catedrático de Física da Academia Militar, vai presidir a comissão.

-- Morre, com 79 anos, o pintor Fernando Azevedo, presidente da Sociedade Nacional de Belas Artes.

2003 - O vice-ministro russo do Desenvolvimento Económico, Dmitri Choukhoparov, comunica que o governo russo aprovou o projeto para a criação do espaço económico comum entre a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão.

2005 -- O presidente da Câmara de Nova Orleães, Ray Nagin, Miami, Estados Unidos, ordena a evacuação imediata e obrigatória da cidade, de 485.000 habitantes, devido à chegada do furacão "Katrina", classificado na categoria 5, grau mais elevado da escala de Saffir-Simpson.

- A versão final do projeto da primeira Constituição iraquiana é assinada em Bagdad.

2006 -- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, recebe o primeiro Passaporte Eletrónico Português (PEP) numa cerimónia que assinala, em Lisboa, o lançamento do novo documento, que pretende ser mais seguro e difícil de falsificar.

2007 - É publicado em Diário da República nº. 165/2007 a Lei 47 que altera o regime de acesso dos cidadãos ao direito e aos tribunais.

- O chefe da diplomacia turca, Abdullah Gul, é eleito Presidente da República da Turquia, à terceira volta, numa importante vitória para o governo de inspiração islâmica depois de meses de confrontação com o aparelho secular.

- Morre, com 72 anos, Francisco Umbral, escritor espanhol, autor de "E Como Eram as Ligas de Madame Bovary" (2003), Prémio Príncipe das Astúrias das Letras em 1996 e Prémio Cervantes de 2000.

- Morre, aos 75 anos, Hilly Kristal, empresário norte-americano, fundador do clube nova-iorquino CBGB, que revelou nomes como os Ramones, Patti Smith, Talking Heads ou Blondie.

2008 - Os donos de cães potencialmente perigosos vão passar a ser responsabilizados criminalmente pelos seus ataques, segundo a proposta de lei aprovada em Conselho de Ministros.

- Barack Obama é nomeado candidato do Partido Democrata às eleições de novembro para a Presidência dos Estados Unidos por aclamação, por sugestão da sua ex-adversária nas primárias democratas Hillary Clinton. O senador Joe Biden é nomeado formalmente candidato do Partido Democrata à vice-presidência dos Estados Unidos, em Denver, Estados Unidos.

- O futebolista português Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador da edição 2007/2008 da Liga dos Campeões em futebol que ajudou o Manchester United a conquistar, ao apontar oito golos, em Monte Carlo, Mónaco.

2012 -- Morre, aos 81 anos, Malcolm Browne, fotógrafo e jornalista norte-americano autor da famosa foto de um monge budista que se imolou no Vietname do Sul, em 1963.

2017 -- Morre, com 79 anos, Mireille Darc, atriz e um dos ícones do cinema francês na década de 1960/1970, "Les Barbouzes" (1964) ou "Galia" (1966) foram algumas das películas mais famosas dessa época.

- Morre, aos 85 anos, Ebrahim Yazdi, um dos dissidentes mais importantes do Irão, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros.

- Morre, aos 82 anos, Tsutomu Hata, político japonês que exerceu o cargo de primeiro-ministro durante um breve período em 1994 depois de ter ocupado várias pastas.

2018 -- Morre, com 34 anos, Tina Fuentes, nadadora que integrou a melhor equipa espanhola de natação sincronizada de sempre.

2019 -- Morre, com 90 anos, o paraguaio Nicolas Leoz, antigo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol e ex-vice-presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

2020 - A escritora Lídia Jorge é distinguida com o Prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, México, de Literatura em Línguas Românicas.

- O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, de 65 anos, no cargo desde 2012, anuncia a sua renúncia por motivos de saúde.

- Morre, com 43 anos, Chadwick Boseman, ator norte-americano, interpretou os ícones negros Jackie Robinson e James Brown, e deu vida ao Rei T'Challa em "Pantera Negra".

2021 - O Governo da França dá por concluída a operação de retirada do Afeganistão dos seus cidadãos e de aliados, num total de quase 3.000 pessoas, para além dos quase 1.500 afegãos acolhidos antes do agravamento da crise.

2025 - A França, o Reino Unido e a Alemanha, os três países, que constituem o grupo conhecido como E3, ativam o mecanismo para reimpor sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), "com base em provas factuais", que o Irão "está em incumprimento significativo dos seus compromissos" do acordo nuclear de 2015.

- Mísseis russos atingem delegação da União Europeia em Kiev, na Ucrânia. Os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenam o ataque.

Pensamento do dia