Cumpriu-se a tradição dos Fachos em Machico, mas com um susto

As encostas do vale de Machico voltaram esta noite a ganhar vida, cor e fogo com mais uma edição da centenária tradição dos Fachos. A partir das 21h30, assistiu-se a um espectáculo que, ano após ano, atrai a população local e visitantes para as ruas e miradouros da cidade, todos com os olhos postos nas encostas em redor.

O facho que se propagou à vegetação.

Desta vez, houve um percalço com um dos fachos, com o fogo a propagar-se para a vegetação nas imediações. Aparentemente, a situação estará sob controlo, visto que o evento é acompanhado pelos Bombeiros de Machico.

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Ao longo do último mês, mais de uma centena de pessoas envolveram-se na preparação das estruturas de cana que, esta noite, se transformaram em obras de arte flamejantes. Dez fachos, distribuídos pelos diferentes sítios da freguesia, foram sucessivamente acesos, desenhando no escuro das encostas figuras e símbolos que se acendiam.

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A tradição, que remonta ao século XVI, altura em que os fachos serviam para alertar a população machiquense da aproximação de ataques piratas, foi, a partir do início do século XX, incorporada na Festa do Santíssimo Sacramento, ganhando o carácter devocional e comunitário que hoje a caracteriza.