Beata de cigarro terá provocado foco de incêndio em Machico

Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados, na manhã deste sábado, para um foco de incêndio que deflagrou num terreno no concelho.

O alerta foi dado pelas 10h05, tendo a corporação enviado para o local dois veículos de combate a incêndios. A situação foi rapidamente controlada e, segundo fonte dos bombeiros, “não foi nada de especial”, embora o foco de incêndio estivesse localizado junto a diversas casas.

De acordo com as informações recolhidas, o fogo terá começado depois de um trabalhador de um estabelecimento nas proximidades ter lançado uma beata de cigarro para um poio, acabando por incendiar a vegetação existente no local.

As chamas não ganharam dimensão significativa, mas a ocorrência motivou a rápida intervenção dos Bombeiros Municipais de Machico, evitando a propagação do fogo.