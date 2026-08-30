Machico Classic Car Fest reúne 175 relíquias sobre rodas

A cidade de Machico recebe, este domingo, a segunda edição do Machico Classic Car Fest, iniciativa promovida pelo grupo Domingo Clássico Madeira com o apoio da Junta de Freguesia de Machico.

Foram muitos os curiosos que esta manhã se deslocaram ao centro de Machico para apreciar de perto os clássicos e pré-clássicos em exposição:

Entre os exemplares em destaque nesta edição estão o Dodge WC52, veículo militar histórico pertencente a Ricardo Canada, com a matrícula BD-55-HT; o Chevrolet Phaeton de 1932, da colecção de José Manuel Mané; e o Honda NSX de 1991, conduzido por Andras Cserenyi e com a matrícula 38-IT-73. Os três modelos representam diferentes vertentes da exposição, da história militar ao automóvel de luxo e à performance desportiva.

O evento decorre entre as 11 e as 17 horas, na Praça do Fórum e na Alameda dos Plátanos, reunindo cerca de 175 viaturas clássicas e pré-clássicas fabricadas até 1993.

O programa inclui animação musical, a cargo do DJ João Canada, a partir das 14 horas, seguida da entrega de troféus aos participantes, pelas 16 horas.