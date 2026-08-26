Requalificação energética do Centro de Saúde de Machico custa 2,25 milhões

O Centro de Saúde de Machico está a ser alvo de obras de requalificação energética, num investimento de 2.255.780 euros, anunciou hoje o Gabinete da Presidência do Governo Regional.

A intervenção pretende melhorar a eficiência energética do edifício, reduzir o consumo de energia e a pegada ambiental, bem como reforçar o conforto térmico e acústico dos utentes e profissionais.

Entre os trabalhos previstos está a substituição do sistema de iluminação, a instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo sem baterias e de sistemas solares térmicos e de bomba de calor.

A obra contempla ainda a substituição dos vãos exteriores por caixilharia com corte térmico, intervenções no sistema de climatização e o isolamento das coberturas.

A empreitada integra um conjunto mais vasto de obras destinadas a melhorar a eficiência energética de edifícios públicos na Região.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 11 horas, o Centro de Saúde de Machico, situado na Rua da Ribeira.