Requalificação energética do Centro de Saúde de Machico custa 2,25 milhões
Miguel Albuquerque visita amanhã a unidade de saúde, onde estão a ser implementadas medidas para reduzir o consumo energético
Intervenção inclui instalação de sistema fotovoltaico, melhorias na climatização e substituição de caixilharias
O Centro de Saúde de Machico está a ser alvo de obras de requalificação energética, num investimento de 2.255.780 euros, anunciou hoje o Gabinete da Presidência do Governo Regional.
A intervenção pretende melhorar a eficiência energética do edifício, reduzir o consumo de energia e a pegada ambiental, bem como reforçar o conforto térmico e acústico dos utentes e profissionais.
Entre os trabalhos previstos está a substituição do sistema de iluminação, a instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo sem baterias e de sistemas solares térmicos e de bomba de calor.
A obra contempla ainda a substituição dos vãos exteriores por caixilharia com corte térmico, intervenções no sistema de climatização e o isolamento das coberturas.
A empreitada integra um conjunto mais vasto de obras destinadas a melhorar a eficiência energética de edifícios públicos na Região.
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 11 horas, o Centro de Saúde de Machico, situado na Rua da Ribeira.