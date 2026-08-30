Honda NSX de 1991 vence prémio dos desportivos em Machico
O Honda NSX de 1991, de Andras Cserneiy, venceu o prémio Viatura em Destaque – Desportivos na segunda edição do Machico Classic Car Fest, que reuniu este domingo 175 viaturas clássicas e pré-clássicas em Machico.
Machico Classic Car Fest reúne 175 relíquias sobre rodas
A cidade de Machico recebe, este domingo, a segunda edição do Machico Classic Car Fest, iniciativa promovida pelo grupo Domingo Clássico Madeira com o apoio da Junta de Freguesia de Machico.
Ao todo, foram atribuídos dez troféus, distribuídos por diferentes categorias. O Datsun 410 Bluebird 1200 de 1964, de Bruno Oliveira, foi distinguido na categoria até 1979, enquanto o BMW 324 TD Edition de 1990, de Ricardo Rodrigues, venceu entre os automóveis de 1980 a 1993.
No campo do todo-o-terreno, trabalho e lazer, o destaque foi para o Peugeot 404 Pick-up de 1975, de Rui Manuel Freitas. A Associação Datsun Madeira recebeu o troféu de Melhor Grupo.
Entre as motas, o prémio Elegância distinguiu a BMW R75/77 de 1977, de Gonçalo Nuno Conceição, e o Best of Show foi atribuído à Honda 250 NSR 250 R de 1988, de Paulo Gouveia. Nos automóveis, o prémio Elegância foi para o Opel 1904 SR de 1973, de Avelino Pinto, e o Best of Show para o Ford Capri 1.6 GT XL MKL de 1970, de Rui Miguel Martins.
O Troféu Assiduidade e Dedicação foi atribuído a José Manuel Mané, participante assíduo do encontro e proprietário do Chevrolet Phaeton de 1932 que esteve entre os carros mais antigos presentes na concentração.
O Machico Classic Car Fest é a continuação, sob nova designação, de uma concentração realizada em Machico desde 2017. O evento aceita carros modificados e modelos mais recentes, procurando reunir diferentes formas de viver e preservar os clássicos.