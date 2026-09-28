Ryanair brinca com Ronaldo após 90 minutos no banco

A Ryanair aproveitou a ausência de Cristiano Ronaldo durante os 90 minutos do jogo de Portugal frente à Noruega para lançar uma provocação nas redes sociais.

“Se o Ronaldo consegue ficar sentado numa cadeira durante 90 minutos, você também consegue”, escreveu esta segunda-feira a companhia aérea irlandesa, numa publicação no Facebook que rapidamente chamou a atenção dos adeptos.

Cristiano Ronaldo foi suplente não utilizado na vitória de Portugal por 2-1, em Oslo, na segunda jornada da Liga das Nações.

Portugal vence na Noruega com golos de João Félix e Gonçalo Ramos A selecção de Portugal conseguiu, esta noite, uma vitória na Noruega por 1-2, em jogo a contar para a Liga das Nações. Num jogo em que o capitão Cristiano Ronaldo ficou no banco de suplentes, coube a João Félix e Gonçalo Ramos marcar os golos que garantiram o triunfo luso.

Foi a primeira vez em mais de 18 anos que o capitão da selecção ficou todo um jogo oficial sem entrar em campo.

Cristiano Ronaldo começa jogo da Noruega sentado no banco de suplentes Cristiano Ronaldo vai iniciar o Noruega-Portugal no banco, entrando para o seu lugar Gonçalo Ramos, com Jorge Jesus a efetuar quatro alterações para o encontro da segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol.

O seleccionador Jorge Jesus explicou que Ronaldo estava em condições para jogar e que tinha inicialmente pensado lançá-lo durante a segunda parte, mas decidiu manter Gonçalo Ramos em campo perante a evolução do encontro.

A publicação da Ryanair não recebeu, até ao momento, resposta pública de Cristiano Ronaldo.