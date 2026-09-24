PS acusa Câmara do Funchal de "adiar" soluções

O PS considera que o Funchal continua a "adiar" decisões e soluções para os problemas da cidade, apontando a Polícia Municipal e a mobilidade como exemplos.

A posição foi transmitida, esta manhã, por Gonçalo Aguiar, em representação do vereador Rui Caetano, no final da reunião pública da Câmara do Funchal. "Continuamos a viver numa cidade que continua adiada nas suas decisões, nas suas soluções", afirmou, destacando o processo da Polícia Municipal, que "já se arrasta há imensos anos".

Gonçalo Aguiar recordou que o PSD criticou anteriormente a proposta socialista, associando a Polícia Municipal a uma "polícia de caça à multa", mas que, agora, "dá o dito por não dito". "O PSD, quando o Partido Socialista apresenta, critica e arranja desculpas para não fazer. E, hoje em dia, reconhece que é uma polícia importante e que deve ser posta ao serviço da população e que já devia existir há muitos anos", afirmou.

Apesar de afirmar que o PS entende que a Polícia Municipal «deveria ter outras competências», o socialista defendeu que a sua criação deveria avançar. «Quanto mais tempo estivermos a adiar esta solução, mais tempo estamos a adiar a cidade do Funchal.»

Na mobilidade, apontou igualmente a questão das motas estacionadas nos passeios, lembrando as críticas do PSD às propostas do PS para resolver o problema. "A verdade é que hoje continuamos a ter esses mesmos problemas", afirmou.