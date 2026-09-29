Líder da LPFP prevê venda de bebidas alcoólicas nos estádios "ainda esta época"

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, admitiu hoje que a venda de bebidas alcoólicas possa regressar "ainda esta época" a alguns estádios, após avaliação do teste realizado na Supertaça.

"Estamos a aguardar o relatório da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto e pensamos que ele sairá esta semana, no máximo para a semana que vem, e depois de apreciarmos esse relatório, falaremos com os agentes de autoridade, a GNR e a PSP, para depois podermos introduzir [a venda] em alguns estádios", afirmou.

O Governo autorizou a venda e consumo de bebidas de baixo teor alcoólico no jogo entre FC Porto e Torreeense, da Supertaça Cândido de Oliveira, disputado em Coimbra, no âmbito de um projeto-piloto.

Reinaldo Teixeira falava aos jornalistas no Porto, no final da Assembleia Geral ordinária da LPFP, que aprovou por unanimidade o Relatório de Atividade e Contas relativo à época 2025/26.

O dirigente explicou que a medida estará sempre dependente do parecer das forças de segurança e será limitada a alguns recintos e a bebidas de baixo teor alcoólico, como cerveja e sidra, adiantando que grande parte das sociedades desportivas já alterou os regulamentos de segurança.

Questionado se a mudança poderia ocorrer ainda esta época, Reinaldo Teixeira revelou que a intenção inicial era começar a temporada já com a medida em vigor em alguns estádios.

"Pensávamos que tínhamos tudo reunido para que se iniciasse já a época com alguns estádios. Não quero dar uma data concreta, mas sinto que é essa vontade, sinto que merecem os nossos adeptos isso e vamos conseguir em breve, ainda esta época", acrescentou.

O presidente da Liga destacou também o crescimento das assistências nos estádios, revelando que mais de 700 mil espetadores passaram pelos recintos nas primeiras sete jornadas das competições profissionais.

"Tivemos uma média por jogo na II Liga, que parece ser o maior recorde de sempre, de 2.196 adeptos. E uma média na I Liga de 12.215 adeptos", precisou.

Reinaldo Teixeira associou também a valorização das competições ao aumento do tempo útil de jogo, atribuindo essa evolução às alterações regulamentares e ao comportamento dos principais intervenientes.

"Eu sinto, nos três agentes principais, neste caso, nos jogadores, nos próprios treinadores e nos árbitros, uma preocupação de rentabilizar, dar mais tempo para o jogo", afirmou, considerando existir uma maior "consciencialização" para reduzir situações de antijogo.

O dirigente também reconheceu que esse aumento do tempo útil de jogo advêm das alterações às regras introduzidas após o Mundial, destacando o "menor tempo [perdido] nos pontapés de baliza ou nos lançamentos"

Questionado ainda sobre o clima de tensão pública entre dirigentes dos principais clubes portugueses, o líder da LPFP garantiu não encontrar esse ambiente nas reuniões do organismo.

"Não vejo guerrilha cá dentro, dentro da nossa casa, dentro da casa das sociedades desportivas", afirmou.

Segundo Reinaldo Teixeira, tem existido "contributo positivo, argumentário construtivo" e "uma atitude cooperante e foco para o bem do coletivo" por parte dos clubes.

O dirigente anunciou ainda que a Arena Liga Portugal, no Porto, vai receber em 14 e 15 de outubro a primeira feira dedicada ao futebol, destinada a reunir diferentes setores relacionados com a modalidade e aproximá-los de clubes, adeptos e agentes desportivos.

"Temos essa preocupação em interagir com os adeptos, com as sociedades desportivas e com os agentes do futebol", explicou Reinaldo Teixeira, acrescentando que a Liga pretende também aumentar a ligação a outras modalidades.