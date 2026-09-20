Machico junta 3.000 motociclistas

Machico junta hoje entre 2.000 e 3.000 motociclistas na XI Peregrinação da Bênção dos Capacetes, que decorre, pela primeira vez, em simultâneo na Madeira, nos Açores e em Fátima.

A celebração teve início às 11 horas, na Praça do Fórum Machico, com transmissão conjunta a partir das três regiões. Na Madeira, a missa campal é presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, seguindo-se uma procissão com Nossa Senhora de Fátima.

Para Nuno Sousa, presidente do Clube Motards Madeira, a iniciativa representa "um momento de expressão da fé que partilhamos enquanto motociclistas", mas também de reflexão sobre "aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia na estrada e sobre o nosso futuro".

A cerimónia presta ainda homenagem aos motociclistas que perderam a vida. "É também um momento para recordarmos aqueles que já não estão entre nós", sublinha.

A organização madeirense foi convidada por Carlos Pereira, presidente da Associação da Bênção dos Capacetes, a integrar este projecto nacional. A realização simultânea facilita a participação dos motociclistas das ilhas, evitando as deslocações até Fátima.

"É a primeira vez que fazemos uma coisa desta magnitude na Madeira e esperamos que tudo corra bem", afirma Nuno Sousa, que admite potencial para o crescimento da iniciativa.

A Praça do Fórum Machico foi escolhida pelo amplo espaço disponível para motociclos e público e pela boa visibilidade para o palco. Em Fátima, a peregrinação reúne habitualmente cerca de 100 mil pessoas.