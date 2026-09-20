Motociclista despistou-se em Machico

Um homem de 40 anos despistou-se de moto, pelas 13 horas deste domingo, perto do antigo cemitério de Machico.

Os Bombeiros Municipais de Machico deslocaram-se ao local para prestar socorro ao motociclista, que apresentava queixas num membro inferior e superior.

Após primeiros socorros, foi transportado para o centro de saúde local.