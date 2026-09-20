Motociclista despistou-se em Machico
Um homem de 40 anos despistou-se de moto, pelas 13 horas deste domingo, perto do antigo cemitério de Machico.
Os Bombeiros Municipais de Machico deslocaram-se ao local para prestar socorro ao motociclista, que apresentava queixas num membro inferior e superior.
Após primeiros socorros, foi transportado para o centro de saúde local.
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