Mulher ferida após queda em Machico
Uma mulher, de 74 anos, sofreu uma queda, esta manhã, na Estrada Tristão Vaz Teixeira, em Machico.
Na sequência da queda, a vítima ficou com suspeita de fractura num dos membros inferiores.
Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados para o local, onde prestaram assistência à mulher, tendo posteriormente procedido ao seu transporte para o Centro de Saúde de Machico.
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