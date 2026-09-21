Mulher ferida após queda em Machico

Uma mulher, de 74 anos, sofreu uma queda, esta manhã, na Estrada Tristão Vaz Teixeira, em Machico.

Na sequência da queda, a vítima ficou com suspeita de fractura num dos membros inferiores.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram mobilizados para o local, onde prestaram assistência à mulher, tendo posteriormente procedido ao seu transporte para o Centro de Saúde de Machico.