Ronaldo desconhece quando terminará a carreira e aponta ao golo 1.000

O avançado Cristiano Ronaldo afirmou hoje que não sabe "honestamente" quando irá terminar a carreira e confessou que o seu grande objetivo, neste momento da carreira e aos 41 anos, é mesmo chegar aos 1000 golos.

"Honestamente, eu não sei quando vou acabar. Gostava de responder a isso, mas sinceramente não sei. A partir dos meus 30 e muitos anos vivo o momento. Quando parar, eu aviso o mundo que isso vai acontecer", afirmou Cristiano Ronaldo.

O capitão da seleção nacional falava na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com o País de Gales, do arranque da Liga das Nações, num evento que decorreu dentro do Portugal Football Summit, perante uma larga plateia, que foi interrompendo por vezes para aplaudir o avançado.

Não tenho idade para pensar no futuro. Vivo o presente e o dia-a-dia.

Contudo, o capitão da seleção lusa assumiu que o seu principal objetivo passa por alcançar os 1000 golos na carreira e garantiu que isso vai mesmo acontecer.

"Quero chegar e vou chegar, mas não é obsessão. Quando é obsessão, as coisas não acontecem como queremos. É desfrutar do presente e tudo vai correr da melhor maneira. Mas, sim, quero muito chegar aos 1000 golos", frisou.

Atualmente, Ronaldo, que defende as cores do Al Nassr, da Arábia Saudita, segue com 979 golos por seleção e clubes.

Claro que gostaria de chegar ao golo 1.000 num jogo da selecção. Seria mais uma história bonita.

Portugal inicia a 'era' Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Nesta primeira janela de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, sendo que, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.

Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019, num percurso rematado com um triunfo por 1-0 face aos Países Baixos, na final do Dragão, com um golo de Gonçalo Guedes.

Depois das vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023, a seleção das 'quinas' voltou a vencer a competição em 2025, desta vez graças a um triunfo no jogo decisivo face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos.