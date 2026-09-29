Sé do Funchal divulga plataforma para ajudar a preparar a confissão

A Sé do Funchal divulgou nas suas redes sociais uma plataforma digital destinada a ajudar os católicos a prepararem-se para o Sacramento da Reconciliação. O site ‘Confessa-te’ apresenta-se como uma aplicação católica portuguesa que disponibiliza diferentes recursos de preparação para a confissão.

A plataforma inclui um exame de consciência, baseado no Catecismo da Igreja Católica e com perguntas adaptadas a jovens e adultos, bem como uma área onde o utilizador pode organizar os aspectos que pretende levar à confissão. O menu disponibiliza ainda uma lista, histórico, orações e uma secção de ajuda.

Entre os recursos encontra-se também um guia que explica, passo a passo, como decorre o Sacramento da Reconciliação. O percurso apresentado começa com o sinal da cruz e a saudação, seguindo-se a indicação de como iniciar a confissão, a apresentação dos pecados, o conselho do sacerdote, a penitência, o acto de contrição, a absolvição e a despedida. A plataforma esclarece ainda dúvidas práticas relacionadas com a confissão e com a privacidade.

A própria Diocese do Funchal já apresenta, no seu site oficial, o ‘Confessa-te’ como recurso para preparar o Sacramento da Reconciliação.

Ao divulgar a ferramenta, a Catedral aproveitou para recordar os horários disponíveis para a celebração da Reconciliação na Sé do Funchal. As confissões realizam-se de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 10 horas, existindo ainda um segundo período à sexta-feira, entre as 16h30 e as 17 horas.