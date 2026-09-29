Rendas sobem 6,8% na Madeira apesar da quebra de novos contratos

O valor mediano das rendas dos 456 novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares celebrados na Região Autónoma da Madeira (RAM) entre Abril e Junho deste ano, foi de 12,78 €/m2, correspondendo a variações trimestrais de -5,2% nos novos contratos e de +6,8% no valor mediano das rendas, refere a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) com base na informação publicada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Comparativamente ao 2.º trimestre de 2025, observaram-se, pela mesma ordem, variações de +8,8% e de +17,4%.

Entre as nove regiões NUTS II, a RAM posicionou-se como a segunda região com o valor mediano das rendas mais elevado (12,78 €/m2), apenas atrás da Grande Lisboa (15,24€/m2). Seguem-se a Península de Setúbal (11,99 €/m2), o Algarve (11,56 €/m2), o Norte (8,70 €/m2), o Oeste e Vale do Tejo (7,75 €/m2), a Região Autónoma dos Açores (7,0 €/m2), o Centro (6,86 €/m2) e o Alentejo (6,25 €/m2), que registou o valor mais baixo. A mediana nacional situou-se em 10,17 €/m2.

Em termos de variação homóloga, das nove regiões NUTS II, apenas a RAM (+17,4%) registou uma taxa de crescimento superior à observada para o País (+10,2%), tendo o Alentejo (+10,2%) apresentado um crescimento idêntico ao nacional. Abaixo da média do País surgem a RAA (+10,1%), o Algarve e Oeste e Vale do Tejo (ambas com +9,8%), a Península Setúbal (+8,0%), a Grande Lisboa e o Norte (ambas com +7,8%) e o Centro (+7,4%).

Por tipologia de alojamento, a renda mediana na RAM foi mais elevada nos alojamentos T0 ou T1 (14,81 €/m²) e T2 (12,72 €/m²), situando-se em 11,36 €/m² nos alojamentos T3.

O Funchal, uma das cidades com 100 mil ou mais habitantes, concentrou 294 dos 456 novos contratos de arrendamento celebrados na RAM, traduzindo-se num decréscimo trimestral de 7,3% e num crescimento homólogo de 3,2%. A renda mediana destes contratos fixou-se em 14,49 €/m2, variando +6,2% em cadeia e +17,0% em termos homólogos. Estabelecendo um ranking dos municípios do país, o Funchal ocupava o 3.º lugar, em termos de renda mais elevada.

Tomando como referência os 1 828 contratos de arrendamento celebrados nos últimos 12 meses terminados em Junho de 2026, a renda mediana da RAM situou-se em 12,32 €/m2, tendo aumentado 4,2% face aos 12 meses terminados em Março de 2026 e 15,0% relativamente aos 12 meses terminados em Junho de 2025.

No País, este indicador fixou-se em 9,76 €/m2, correspondendo a um acréscimo de 2,7% face aos 12 meses terminados em Março de 2026 e de 9,4% em relação aos 12 meses acabados em junho de 2025. Entre as regiões NUTS II, a Grande Lisboa registou o valor mediano mais elevado (14,71 €/m2) e o Alentejo o mais baixo (6,0 €/m2), posicionando-se a RAM (12,32 €/m2) na segunda posição, refere a DREM.

Ao nível municipal, o Funchal (14,03 €/m2) apresentou uma renda mediana superior à da Região (12,32 €/m2). Por sua vez, o município de Santa Cruz registou uma renda mediana de 11,46 €/m2, inferior ao valor regional, mas superior ao valor nacional (9,76 €/m2).

No contexto nacional, o Funchal ocupou a 6.ª posição entre os municípios com as rendas medianas mais elevadas, apenas atrás de Lisboa (17,43 €/m2), Cascais (16,83 €/m2), Oeiras (15,75 €/m2), Sines (15,07 €/m2) e Porto (14,48 €/m2).

Na RAM, no período de Julho de 2025 a Junho de 2026, a renda mediana dos novos contratos de arrendamento celebrados por locadores nacionais (residentes na RAM) pertencentes ao setor institucional das famílias foi inferior à registada pelos locadores nacionais dos restantes setores institucionais, embora os valores sejam próximos: 12,01 €/m2 e 15,55 €/m2, respetivamente.

No conjunto da Região, este indicador situou-se em 12,31 €/m2, comparativamente aos 9,69 €/m2 no País. Igual situação foi registada, no conjunto dos locatários (residentes e não residentes na RAM), o valor mediano da renda dos novos contratos de arrendamento celebrados do sector institucional das famílias foi inferior (12,21 €/m2) ao observado para os restantes sectores institucionais (13,27 €/m2).

No período de Julho de 2025 a Junho de 2026, a RAM registou valores de renda mediana mais elevados na tipologia de alojamentos T0 ou T1 (14,79 €/m2), situação que se verificou igualmente no Funchal, embora com um valor superior (16,29 €/m2).