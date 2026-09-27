Cristiano Ronaldo começa jogo da Noruega sentado no banco de suplentes

Cristiano Ronaldo vai iniciar o Noruega-Portugal no banco, entrando para o seu lugar Gonçalo Ramos, com Jorge Jesus a efetuar quatro alterações para o encontro da segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol.

Em Oslo, o selecionador nacional optou por tirar Ronaldo de um 'onze' inicial de Portugal, algo que já não acontecia em jogos oficiais desde 08 de setembro de 2024, também na Liga das Nações, quando o avançado foi suplente utilizado na vitória por 2-1 sobre a Escócia, no Estádio da Luz. O capitão luso marcou mesmo o golo da vitória, aos 88 minutos.

Para o duelo com os noruegueses, Jesus optou por apostar em Gonçalo Ramos para fazer dupla na frente com João Félix, com o técnico de 72 anos a realizar ainda mais três alterações, todas a meio-campo, em comparação com a partida com o País de Gales.

Como já se sabia, Bruno Fernandes, lesionado, é baixa certa, com João Neves, no dia em que celebra 22 anos de idade, a ganhar um lugar no 'onze', assim como João Palhinha e Francisco Conceição, mas para os lugares de Rúben Neves e Vitinha, respetivamente.

A defesa mantém-se inalterada, com João Cancelo na direita, Nuno Mendes na esquerda e Ruben Dias e Renato Veiga como dupla de centrais, à frente do guarda-redes Diogo Costa, que vai alcançar o jogo 50 pela seleção nacional.

Do lado da Noruega, destaque para a titularidade já anunciada do avançado Haaland, mas também de Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup, ambos jogadores do Benfica e que deverão fazer a ala esquerda da seleção nórdica.

Na primeira ronda, na partida que assinalou a estreia de Jorge Jesus como selecionador, a equipa das 'quinas' venceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o País de Gales, por 1-0, com um golo solitário de João Félix.

Já a Noruega recebeu e bateu a Dinamarca, por 3-2, com um 'bis' de Haaland.

Isto significa que as duas nações vão lutar pelo primeiro lugar no Estádio Ullevaal, recinto que celebra 100 anos, com capacidade para 28 mil espetadores e em que a Noruega leva um registo de três anos sem derrotas, nas últimas oito partidas oficiais disputadas.

O último desaire dos nórdicos em casa em jogos oficiais aconteceu em outubro de 2023, frente à Espanha (1-0), na fase de qualificação para o Euro2024.

Já a última visita de Portugal a Oslo não deixou saudades, já que acabou numa derrota por 1-0, no apuramento para o Euro2012.

O Noruega-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do francês François Letexier.

De acordo a imprensa norueguesa, os bilhetes para o jogo esgotaram em apenas duas horas.