Governo Regional avança com a construção de 22 fogos na Nogueira

O Governo Regional vai avançar com a construção de 22 novas habitações no Bairro da Nogueira, na Camacha, num investimento com um valor base de 5,49 milhões de euros.

A empreitada, aprovada esta quinta-feira, em Conselho de Governo, será promovida pela Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), no terreno da antiga escola existente no local, propriedade da empresa pública.

No que concerne ao projecto de arquitectura, estes 22 fogos serão distribuídos por três edifícios. Um edifício será composto com 6 tipologias duplex T2 (2 pisos), outro com 6 tipologias duplex T3 (2 pisos), e por fim, haverá um edifício multifamiliar com 10 tipologias T1 simplex (2 pisos + cave).

"Uma das características deste empreendimento é que o mesmo passa pela organização do espaço interior do quarteirão, através do qual será efectuado o acesso aos fogos, permitindo uma circulação organizada e a redistribuição para cada uma das habitações, com acesso independente a cada tipologia", pode ler-se no comunicado do executivo.

O interior do quarteirão será igualmente destinado aos acessos dos moradores e a uma zona de estacionamento, contribuindo para a criação de um espaço habitacional funcional e integrado.

Este projecto é mais um exemplo concreto da estratégia que o Governo Regional tem vindo a implementar no domínio da habitação. Com um investimento superior a 5,4 milhões de euros, vamos criar 22 novas soluções habitacionais na Camacha, dando uma nova utilização ao património público e colocando-o ao serviço da população. Esta é uma intervenção que traduz, na prática, o compromisso do Governo Regional em reforçar o parque habitacional público e em criar condições para que mais famílias tenham acesso a uma habitação condigna Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

De referir, por fim, que o investimento previsto para a construção destas novas habitações insere-se "numa intervenção mais abrangente" no Bairro da Nogueira. "Ainda este ano será lançado o concurso para a reabilitação das moradias existentes, dando-se início ao processo que terá como objectivo a reabilitação integral daquele bairro", refere o executivo.