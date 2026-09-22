"Constrangimentos na mobilidade revelam má-fé da República e descrédito do Governo Regional"

O deputado do PS-Madeira à Assembleia da República considera que os constrangimentos que continuam a verificar-se na operacionalização do Mecanismo de Continuidade Territorial revelam a incapacidade e a má-fé do Governo da República em resolver este problema que afeta diretamente os madeirenses e que põe em causa um direito constitucionalmente consagrado.

Na sequência das notícias que dão conta do alerta agora lançado pela Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura ao Executivo nacional, Emanuel Câmara refere que se o Governo Regional e os deputados do PSD-M eleitos à Assembleia da República tivessem feito o seu trabalho e defendido os madeirenses no momento certo, como lhes competia, estes problemas não se colocavam.

Mecanismo de Continuidade Territorial acumula falhas e atrasos Atrasos nos pagamentos, dificuldades com bilhetes da Ryanair, suspensão do emparelhamento de viagens one-way e impossibilidade de submissão dos novos certificados de matrícula dos estudantes estão entre os problemas identificados

Não vale a pena virem agora atirar areia para os olhos dos madeirenses e tentarem mostrar que estão preocupados, quando nada fizeram para os defender na República. O Governo Regional não fez o seu trabalho de casa na altura certa e que os deputados do PSD deixaram as coisas andar Emanuel Câmara, deputado do PS-Madeira na Assembleia da República

Para o deputado do PS, esta situação expõe também a falta de influência e de credibilidade do Governo Regional junto do Executivo nacional, da mesma cor política.

Por outro lado, Emanuel Câmara acusa o Governo de Luís Montenegro de tentar branquear a lei do Mecanismo de Continuidade Territorial, já aprovada no Parlamento e promulgada pelo Presidente da República, deixando que os problemas se arrastem e complicando diariamente a vida aos madeirenses e porto-santenses.

"Estamos perante uma falta de capacidade ou má-fé do Governo da República para resolver constrangimentos que estão devidamente identificados faz tempo", remata o deputado eleito pelo PS-Madeira.