PS lamenta que Desporto Adaptado e modalidades colectivas não contem para mérito

O deputado municipal António Alves criticou, ontem, na Assembleia Municipal de Santa Cruz, o Projecto de Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo Individual, apontando a ausência de uma estratégia municipal integrada para o Desporto. O socialista considera que "o desporto adaptado e modalidades

colectivas não podem ficar de fora".

António Alves fez questão de recordar a proposta apresentada pelo PS na Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2026, em que os socialistas defendiam a criação de regulamentos específicos para cada área de intervenção municipal. Para a área do Desporto, a proposta passava pela criação de um Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto, "capaz de reunir, num único documento, as diferentes dimensões da política desportiva

municipal".

“Se essa proposta tivesse sido acolhida, hoje não estaríamos a discutir este regulamento (Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo Individual) e, na próxima Assembleia Municipal, não estaríamos novamente a discutir uma proposta como ‘Movimento Associativo 2026 – Formação", apontou o deputado.

O deputado socialista lembrou ainda que, em fevereiro, a presidente da Câmara justificou a não criação de regulamentos específicos com o argumento de que estes poderiam “confundir os serviços”. “Onde está a coerência? Se os regulamentos específicos confundiam os serviços, como se explica que, em matéria desportiva, estejamos agora a criar sucessivamente novos documentos?”, questionou António Alves.



Na ocasião, o socialista chamou a atenção para duas questões que considera fundamentais: o enquadramento do Desporto Adaptado e o reconhecimento do mérito nas modalidades colectivas. O deputado questionou o executivo sobre se o Desporto Adaptado está efectivamente abrangido pelo regulamento, uma vez que não encontrou uma referência expressa a esta realidade. Questionou igualmente a atribuição de 1.500 euros pela participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e defendeu que seja analisada a possibilidade de uma majoração aos valores a atribuir aos atletas do Desporto Adaptado, como forma de promover uma verdadeira igualdade de oportunidades.

Por outro lado, questionou se atletas que, integrados numa equipa, alcancem resultados de excelência em Campeonatos da Europa ou do Mundo não devem igualmente ser reconhecidos pelo Município. “O mérito desportivo deixa de existir quando é partilhado por vários atletas?”, questionou o deputado do partido Socialista.

O PS reafirma que não está contra a atribuição de prémios de mérito desportivo, mas considera que Santa Cruz

tem atletas, entidades desportivas, dirigentes, treinadores e famílias que merecem ser reconhecidos.