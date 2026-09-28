21 medalhas de mérito turístico entregues hoje

O Governo Regional atribui hoje 21 Medalhas de Mérito Turístico a personalidades e entidades que se destacaram pelo contributo para o sector do turismo e para a afirmação da Madeira enquanto destino turístico.

A cerimónia tem início às 11h30, no Convento de Santa Clara, e conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Entre as distinções atribuídas estão dois prémios de carreira e quatro de contributo na categoria de bronze; um prémio de carreira e oito de contributo na categoria de prata; e três prémios de carreira e três de contributo na categoria de ouro.

Na categoria de bronze, recebem o Prémio Carreira Ana Rentróia e Cristiano Andrade. O Prémio Contributo distingue a Essential Madeira Islands, representada por Paulo Santos, João Carlos Serrão, Manuel Gouveia e Samuel Rocha.

Na categoria de prata, o Prémio Carreira é atribuído a João Sanches. O Prémio Contributo distingue Emanuel Caldeira, João Carlos Ponte, José Eduardo Gaspar, José Gonçalves Silva, José Pedro Gomes, Maria do Rosário Rodrigues, Restaurante Cachalote e Xavier Barros.

Na categoria de ouro, recebem o Prémio Carreira Francisco Pereira da Silva, Gonçalo de Ornelas Monteiro e Graça Guimarães. O Prémio Contributo distingue Celso Rodrigues, Manuel Trindade e Teresa Gedge.

As distinções são entregues um dia depois do Dia Mundial do Turismo, assinalado ontem, 27 de Setembro.