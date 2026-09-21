Mais de 60 actividades e 3.300 participantes na Semana Europeia do Desporto

A Semana Europeia do Desporto 2026 (SED 2026), está de volta. Uma campanha da Comissão Europeia, coordenada nacionalmente pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e na Região Autónoma da Madeira (RAM) pela Direcção Regional de Desporto (DRD), que decorre de 23 a 30 de Setembro, cujo propósito é promover a adopção de hábitos mais saudáveis por via da prática desportiva, bem como, da actividade física, em todas as faixas etárias da população, independentemente, do seu género, contexto social ou nível de aptidão física.

Segundo nota à imprensa, a 7.ª edição da SED na RAM ostentará 7 diferentes temáticas diárias sob o mote #BEACTIVE que pautarão o programa oficial regional, onde a população da RAM encontrará ao seu dispor, um leque diversificado de atividades comemorativas gratuitas pela DRD e pelos seus parceiros, designadamente as entidades desportivas integradas no sistema desportivo regional, escolas, autarquias, empresas públicas e privadas, bem como diversos serviços do Governo Regional.

Estima-se a dinamização de mais de 60 actividades e a mobilização de mais de 3.300 participantes, abrangendo o segmento jovens, sénior, portadores de deficiência, adultos e população em geral.

Destaca-se a realização, pela primeira vez, na Região do evento #MEGA HIDRO by NIGHT GLOW, no próximo dia 25 de Setembro, às 20h00 no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal (sujeito a inscrições) e a continuidade do SPORT VILLAGE #BeActive Famílias Ativas, que decorrerá no dia 26 de Setembro, entre as 16h00 e as 19h00, nos Jardins do Lido, aberto a toda a população.

Releva-se ainda no decorrer da SED 2026, a entrada livre e consequente usufruto, das mais de 40 instalações desportivas sob a gestão da DRD, sujeita à disponibilidade e reserva prévia das mesmas através do email institucional da DRD ([email protected]) e do Portal SIMplifica.

Por fim, no dia 29 de Setembro, decorrerá no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, a cerimónia de entrega dos Certificados de Louvores atribuídos pelo Conselho do Governo Regional, num momento de reconhecida homenagem aos agentes desportivos madeirenses que conquistaram títulos, de âmbito nacional e internacional, na época desportiva 2025/2026, com particular enfoque nos nossos atletas e técnicos.