Tarde de desporto anima os Jardins do Lido

Os Jardins do Lido recebem, no próximo sábado, dia 26 de Setembro, entre as 16 as 19 horas, mais uma edição do Sport Village #BeActive Famílias Activas, uma iniciativa integrada na Semana Europeia do Desporto.

A iniciativa vai disponibilizar gratuitamente diversas actividades físico-desportivas para participantes de todas as idades. Ao longo da tarde, será possível experimentar modalidades como automobilismo, badminton, ciclismo, esgrima, golfe, karaté, karting, pentatlo, ténis, ténis de mesa, vela e xadrez, além de actividades de fitness.

As diferentes modalidades serão dinamizadas por agentes desportivos e técnicos especializados de exercício físico, proporcionando às famílias a oportunidade de conhecer e experimentar diferentes desportos num ambiente de convívio.

O evento é promovido pela Direcção Regional de Desporto, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, a Frente MarFunchal, associações desportivas de modalidades ou multidesportivas, clubes desportivos regionais e a Portugal Activo – Plataforma Regional Madeira.