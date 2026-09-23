Desporto Escolar vai envolver mais de 12 mil alunos

Mais de 12 mil alunos vão ser abrangidos, ao longo do ano lectivo 2026-2027, pelas actividades do Desporto Escolar na Madeira, entre participação regular e iniciativas pontuais. O programa envolve mais de 300 professores de todos os níveis de ensino e representa mais de 3.500 horas semanais de actividade.

Os números foram apresentados esta manhã, no Centro Náutico de São Lázaro, durante a apresentação anual do plano de actividades do Desporto Escolar, que nesta edição arranca com uma nova modalidade, a pesca desportiva.

Para Elmano Santos, director de Serviços do Desporto Escolar, o objectivo passa por reforçar a participação dos alunos e diversificar as oportunidades de prática desportiva, mas também por garantir que o desporto assume um papel na formação dos jovens. "O desporto é uma parte essencial da educação e deve estar ao alcance de todos os nossos alunos", afirmou.

O Desporto Escolar deve ser entendido como um espaço de participação, de aprendizagem e desenvolvimento, onde a competição convive com a inclusão, o convívio e a promoção de estilos de vida activos e saudáveis. Mais importante do que ganhar uma competição é aquilo que cada aluno leva consigo desta experiência Elmano Santos, director de serviços do Desporto Escolar

No 1.º ciclo estarão envolvidos cerca de 100 professores, correspondendo a aproximadamente 90 horários e a 2.200 horas semanais. Além da coadjuvação da Educação Física curricular, as escolas terão acesso a um conjunto diversificado de atividades de enriquecimento, entre as quais natação e adaptação ao meio aquático, xadrez, frisbee, ginástica, desportos de combate e laser run.

O programa inclui ainda projetos desenvolvidos em colaboração com associações de modalidade, nomeadamente nas áreas do basquetebol, voleibol, futebol, ténis, esgrima e golfe.

Ao longo do ano serão realizadas sete semanas temáticas, quatro destinadas aos alunos do 3.º e 4.º anos, duas ao 1.º e 2.º anos e uma ao pré-escolar. As primeiras arrancam já esta semana, integradas na Semana Europeia do Desporto, com actividades náuticas.

Pesca desportiva estreia-se no programa

A principal novidade apresentada para este ano lectivo é a entrada da pesca desportiva no Desporto Escolar. A actividade começou já, esta manhã, sendo dirigida, numa primeira fase, aos alunos do 3.º e 4.º anos.

Elmano Santos explicou que a modalidade foi integrada na sequência da apresentação de um projecto que ultrapassa a vertente estritamente desportiva. "Foi-nos apresentado um projecto que vai muito além da pesca desportiva e tem também conteúdos que contribuem para a formação dos nossos alunos, conteúdos ligados à fauna, ao ambiente, todo um conjunto de preocupações", explicou.

Festa do Desporto de 21 a 28 de Maio

A Festa do Desporto Escolar, o evento de maior visibilidade do programa, está agendada para decorrer entre 21 e 28 de Maio.

A cerimónia de abertura, que contará com o tema 'Passaporte para a Vida', encontra-se já em preparação e deverá reunir mais de 2.000 figurantes, entre alunos e outros participantes. Elmano Santos destacou a importância desta iniciativa no calendário anual do Desporto Escolar, enquanto Elsa Fernandes antecipou "um espectáculo maravilhoso", sublinhando o trabalho da equipa na preparação de um evento que, à semelhança de anos anteriores, pretende envolver toda a comunidade educativa.

A Festa do Desporto Escolar, o evento de maior dimensão do calendário, decorrerá de 21 a 28 de maio e deverá envolver mais de 2.000 figurantes na cerimónia de abertura.

Para Elsa Fernandes, este projecto desportivo e de actividade física representa hoje uma realidade consolidada no sistema educativo regional. O Desporto Escolar existe na Madeira há cerca de 50 anos e, segundo a governante, aquilo que começou por ser "inovação pedagógica" está actualmente "perfeitamente integrado no nosso sistema de ensino".

"O Desporto Escolar é muito mais do que apenas fazer desporto. E udo isto que nós fazemos é a pensar nas nossas crianças e jovens e no melhor para elas", finalizou.