Capela da Boa Viagem escapa ao incêndio

A Capela da Boa Viagem não sofreu danos aparentes na sequência dos incêndios que deflagraram na Zona Velha do Funchal, mas a antiguidade do edifício levou a autarquia a adoptar medidas de precaução.

A informação foi avançada, esta manhã, por Carlos Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, que ainda assim garantiu a necessidade de manter cuidados redobrados devido à antiguidade do edifício. “Está fora de perigo. A avaliação que foi feita pelos bombeiros é de que não tem danos aparentes, nem foi detectada qualquer situação de perigosidade ou consequência do incêndio”, afirmou.

Apesar da avaliação positiva, a autarquia decidiu salvaguardar alguns dos elementos existentes no interior da capela. “Sendo um edifício bastante velho, antigo, é óbvio que temos de ter cuidado”, explicou Carlos Rodrigues. Nesse sentido, o Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal deslocou-se ao local durante a ocorrência e retirou “alguns elementos considerados mais valiosos”, com o objectivo de os proteger.