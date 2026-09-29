Mostra 'Património Imaterial: Saberes que inspiram' na Torre do Capitão

A exposição 'Património Imaterial: Saberes que inspiram' vai ser inaugurada esta quarta-feira, dia 30 de Setembro, pelas 16 horas, na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro. Trata-se de uma mostra que reúne trabalhos desenvolvidos pelos alunos da turma 13 do 12.º ano do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco, no âmbito da disciplina de Oficina de Multimédia B, ao longo do ano letivo 2025/2026.

Segundo explica nota da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, os estudantes foram desafiados a conhecer "diferentes manifestações do Património Cultural Imaterial da Madeira e a reinterpretá-las através da linguagem da comunicação visual". O trabalho teve o acompanhamento pedagógico da professora Alexandra Fonseca e o acompanhamento científico da antropóloga Élia de Sousa, da Direção Regional da Cultura.

A mostra ficará patente ao público entre 1 e 17 de Outubro de 2026. Neste dia de encerramento, integrada nas comemorações do Dia Internacional do Património Cultural Imaterial, realiza-se a mesa-redonda Património Imaterial: vozes, saberes e práticas, que reunirá representantes de diferentes manifestações do património cultural imaterial regional, proporcionando um espaço de diálogo entre comunidades, praticantes e público.

O Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destaca a importância de “aproximar os jovens do património cultural imaterial da Madeira, dando-lhes espaço para conhecer, interpretar e recriar saberes e tradições que fazem parte da nossa identidade”.

O Secretário Regional sublinha ainda que “esta ligação entre a escola e o património é uma forma de garantir a sua transmissão às novas gerações, valorizando aquilo que nos identifica e mantendo este património vivo”.