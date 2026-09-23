Funchal valida Plano de Actividades para a Igualdade e Não Discriminação

O Conselho Municipal para a Igualdade de Género e a Não Discriminação (CMIGND) do Funchal validou, esta quarta-feira, o Plano de Actividades para 2026, durante a primeira sessão ordinária do actual mandato, realizada na Sala da Assembleia Municipal.

A reunião, presidida pela vereadora Helena Leal, serviu também para fazer um ponto da situação das acções já realizadas ao longo do ano e validar as iniciativas programadas até Dezembro, em articulação com as várias entidades que integram aquele órgão consultivo municipal.

Entre as próximas iniciativas estão acções relacionadas com o Dia Mundial da Igualdade, em Outubro, e o Dia Internacional para a Erradicação da Violência contra as Mulheres, em Novembro. A agenda inclui ainda a Marcha Madeira Pride, marcada para este sábado, 26 de Setembro.

Segundo a autarquia, o Conselho pretende reforçar a cooperação entre o Município e as entidades representadas, tendo em vista a promoção da igualdade e o combate à discriminação.